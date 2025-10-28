La Junta Departamental de Colonia aprobó esta semana una propuesta que busca mejorar las condiciones de trabajo del personal de guardavidas, ajustando sus turnos a los horarios de menor riesgo por radiación solar. La iniciativa fue presentada por la edil del Partido Colorado Malvina Sarett, quien planteó la necesidad de contemplar, en la próxima planificación estival, las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

El objetivo central es reducir la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, franja en la que los niveles de radiación ultravioleta alcanzan su pico. Según los organismos sanitarios, ese rango horario implica mayores riesgos para el desarrollo de enfermedades como el cáncer de piel, una de las más frecuentes —y prevenibles— en el país.

Guardavidas en el centro de la estrategia preventiva

La propuesta pone el foco en los guardavidas como trabajadores expuestos, cuya labor implica una presencia prolongada bajo el sol en la primera línea del litoral. Por ello, el ajuste de horarios se concibe como una medida de protección laboral que también impacta positivamente en la seguridad de los bañistas, al garantizar mejores condiciones físicas para quienes cumplen tareas de vigilancia.

Además, el planteo incluye una estrategia de comunicación preventiva, con campañas informativas en playas, medios de comunicación y redes sociales. Estas acciones buscarán explicar a la población que las nuevas medidas responden a criterios sanitarios, en favor tanto de los trabajadores como de los usuarios de espacios públicos.

Colonia da un paso hacia una política de salud pública responsable

Tras ser aprobada por mayoría en la sesión de la Junta, se espera que el Ejecutivo Departamental incorpore esta recomendación en la próxima temporada estival. La implementación posicionaría a Colonia como un departamento referente en políticas de prevención solar y cuidado de la salud en el ámbito público.

La medida articula salud laboral, promoción de hábitos seguros y protección comunitaria, en una línea de trabajo que reconoce el valor del servicio de los guardavidas y la necesidad de generar entornos de trabajo responsables y sostenibles.