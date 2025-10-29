Montevideo, 28 oct (EFE).- El presidente, Yamandú Orsi, dijo este martes que el Gobierno que lo antecedió fue traicionado o engañado «de manera evidente» en el caso del astillero español Cardama y aseguró que le sorprende que los «jerarcas» que integraron la Administración anterior se paren del lado de la empresa y no del Estado.

«Creo que fueron traicionados o que fueron engañados de manera evidente. Cuando yo salgo con la conferencia de prensa sentí que estaba defendiendo incluso lo que hicieron los anteriores jerarcas del Gobierno. Me sorprendió que de inmediato estaban parándose del lado de la empresa. Me llama la atención», dijo el mandatario en una rueda de prensa.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del conservador Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por 92 millones de dólares.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció que rescindirá dicho contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encuentra en proceso de liquidación.

En la víspera, el expresidente Lacalle Pou sostuvo que la decisión del actual Gobierno de rescindir el contrato con Cardama responde a una «operación política».

«Yo creo que arrastraron al presidente en una operación política. No me cabe la menor duda. Resolver este tema de necesidad nacional sin ni siquiera avisar, sin ni siquiera intimar, por una garantía que yo no le resto importancia. Tiene su importancia, vamos a no restársela. Pero había otros mecanismos», dijo el expresidente.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, Orsi indicó que le sorprendió la «energía y la virulencia» con la que replicaron su predecesor y varios de los funcionarios de su Gobierno.

«Me hubiese gustado que salieran más en la defensa del Estado y no de la empresa. El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí de repente se portaron», enfatizó Orsi.

Consultado sobre si una solución en la garantía podría hacer que el contrato se mantenga, Orsi recordó que Uruguay estuvo más de un año engañado.

«Yo lo que estoy viendo es que estamos en un negocio complicado por el volumen que tiene sin garantía. No es una cuestión anecdótica o accesoria, es clave en esto. Por algo no se empezaba. No se empezaba porque no se encontraba la garantía. Se encontró y alguien fue engañado. ¿Quiénes? En principio el Estado sí», enfatizó.