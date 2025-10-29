PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La ciudad de Carmelo, se encuentra en vilo ante la desaparición de Héctor Nelson Giribone, un vecino del lugar cuya localización se desconoce desde las 10.30 de esta mañana.

Según la información proporcionada por sus allegados, Giribone fue visto por última vez vestido con una camisa en tonos verdes, un buzo negro y un pantalón vaquero. Desde entonces, no se ha tenido noticia de su paradero.

Familiares y amigos han iniciado una intensa campaña de búsqueda y apelan a la colaboración ciudadana. “Cualquier dato, por mínimo que sea, puede ser de ayuda”, expresaron en un comunicado.

Quienes tengan información que pueda contribuir a dar con su ubicación pueden comunicarse a los teléfonos 099 080 413 o 098 866 321.