Uruguay consiguió su primera medalla en un Mundial de pickleball gracias a la dupla femenina integrada por las carmelitanas Agustina Torrieri y Delfina Debenedetti, quienes alcanzaron el tercer puesto en la modalidad de dobles. La cita internacional se disputó en Miami, donde las uruguayas se alzaron con la presea de bronce tras una destacada actuación.

La participación de Torrieri y Debenedetti no solo representa un logro individual, sino también un hito colectivo: es la primera vez que deportistas uruguayas suben al podio en un torneo de estas características. El pickleball, una disciplina que combina elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong, ha venido ganando popularidad en el país durante los últimos meses.

El equipo celeste contó con representación de varios deportistas de Carmelo, ciudad de donde son oriundas las medallistas. La actuación de la dupla fue celebrada tanto por la comunidad local como por el entorno del deporte uruguayo, que observa con atención el crecimiento de esta especialidad.

La histórica conquista marca un punto de inflexión para el pickleball uruguayo, que comienza a abrirse paso en el escenario internacional.