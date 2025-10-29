Una persona fue encontrada muerta este martes por la mañana en Plaza Independencia, sobre la calle Roosevelt. Según las primeras informaciones, se trataba de alguien que vivía de forma permanente en la vía pública, aunque aún no está claro si era reconocida oficialmente como persona en situación de calle por las autoridades.

El hallazgo se produjo en torno a las 8.00 horas. En el lugar se encontraba la policía, y un médico ya había certificado el fallecimiento. Se esperaba además la llegada de Policía Científica para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

