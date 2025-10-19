PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo volverá a ser el centro de atención del ámbito educativo y técnico con una nueva edición de la Expo ERCNA, la jornada organizada por la Escuela de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos. El evento tendrá lugar el jueves 23 de octubre, de 13.30 a 18.00 horas, en Plaza Independencia, y será de acceso libre para todo público.

La exposición —que se realiza desde hace varias décadas— tiene como objetivo mostrar la propuesta educativa de la institución y atraer a futuros estudiantes. A lo largo de la jornada, se podrán visitar stands, participar de charlas y diálogos abiertos, así como conocer trabajos estudiantiles y presenciar predefensas de proyectos finales.

Un referente único en el país

ERCNA es el único centro educativo del interior del país especializado en el área naval y marítima. Cuenta con certificación UNIT-ISO 9001:2015 en Sistema de Gestión de la Calidad y está habilitado por la Dirección General de Marina Mercante como Centro de Formación y Entrenamiento Marítimo.

Su reconocimiento trasciende fronteras: la formación que ofrece está avalada tanto a nivel nacional como internacional, con egresados capacitados para desempeñarse en entornos de alta exigencia técnica y profesional.

Más allá del sector naval

Aunque el perfil institucional se destaca por su fuerte vinculación con el ámbito marítimo, la oferta formativa de ERCNA es más amplia. La escuela también brinda cursos en áreas como metalurgia, carpintería, instalaciones eléctricas y mecánica automotriz, entre otras especialidades técnicas que responden a la demanda laboral de la región.

La Expo ERCNA busca consolidarse como una ventana abierta a la comunidad, una oportunidad para conocer de cerca la tarea educativa de un centro que combina tradición, innovación y excelencia en la formación técnica.