¿Qué tienen en común un satélite europeo en modo de emergencia, un nanosatélite brasileño y una zona del Atlántico que parece menos protegida del espacio exterior? La respuesta está a más de 3.000 kilómetros bajo tierra, pero sus efectos nos tocan muy de cerca. Literalmente.

La región del mundo donde el campo magnético de la Tierra es más débil se encuentra justo sobre el sur de América del Sur. Se extiende sobre buena parte de Brasil, alcanza el Atlántico y cubre también a Uruguay y parte de Argentina. Los científicos la conocen como la Anomalía del Atlántico Sur, y su comportamiento tiene desconcertados a geofísicos de todo el mundo, publica un informe de MetSul.

Una nueva investigación publicada este mes por la Agencia Espacial Europea (ESA) reveló que esta zona de campo debilitado ha crecido significativamente desde 2014. Hoy ocupa un área de casi la mitad de Europa, y sigue expandiéndose.

¿Por qué importa esta anomalía?

La Tierra está protegida por una especie de escudo invisible: el campo magnético terrestre. Sin él, la radiación cósmica —y las partículas cargadas que lanza el Sol constantemente— podrían destruir nuestra atmósfera y dejar al planeta tan desprotegido como Marte. Ese escudo natural es vital para la vida tal como la conocemos.

Pero no es perfecto. En ciertas regiones, como la nuestra, esa protección es más delgada. La AMAS es, en palabras de los expertos, una «zona de vulnerabilidad» de la magnetosfera. Esto no significa que vivamos en peligro constante, pero sí que los satélites y sistemas tecnológicos que cruzan por allí enfrentan mayores riesgos.

Satélites en órbita baja —como los que usamos para comunicaciones, predicción del tiempo o GPS— pueden apagarse momentáneamente para evitar fallos. Y aunque los efectos sobre los humanos en la superficie son despreciables, nuestros sistemas de comunicación sí podrían verse afectados si una tormenta solar encuentra a los satélites desprevenidos.

¿Un día sin internet? No es ciencia ficción

Basta imaginar un apagón tecnológico: satélites que dejan de transmitir, sistemas GPS que pierden precisión, redes de telecomunicaciones afectadas. La posibilidad existe, especialmente si una tormenta solar intensa coincide con un debilitamiento en la protección magnética. Y en esa ecuación, Uruguay no está fuera del mapa.

“¿Te imaginás un día sin internet, sin celulares, sin posicionamiento satelital?”, se pregunta —y responde— el físico Marcel Nogueira, investigador del Observatorio Nacional de Brasil. “El debilitamiento del campo en esta región hace que la radiación penetre más fácilmente. Por eso las agencias espaciales siguen de cerca su evolución”.

Lo hacen, por ejemplo, con el satélite Swarm, una constelación lanzada por la ESA que monitorea desde hace más de una década la actividad magnética del planeta. O con el nanosatélite brasileño NanosatC-BR2, que fue diseñado para estudiar específicamente esta región.

¿Y qué dice la ciencia?

La anomalía no es uniforme. Según los últimos datos, se comporta de manera distinta en Sudamérica y África. Incluso se han detectado «puntos de flujo inverso», zonas en las que el campo magnético entra al núcleo en lugar de salir, alterando su dinámica natural.

Estas observaciones son clave para entender algo más profundo: el desplazamiento del polo norte magnético, que ha estado moviéndose hacia Asia en las últimas décadas, y los desequilibrios globales en la intensidad del campo.

Eso sí, la AMAS no representa un riesgo para la aviación comercial, pese a leyendas urbanas que sugieren lo contrario. Un estudio de la revista Nature descartó niveles elevados de radiación para vuelos que atraviesan la región. “No hay ningún mecanismo conocido que haga que esa radiación llegue hasta las alturas de un avión”, concluyen los científicos.

¿Hay que preocuparse?

No. Pero sí hay que prestar atención. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero está formulando las preguntas correctas. Y Uruguay, aunque lejos de los lanzamientos espaciales y los telescopios orbitales, forma parte de este fenómeno planetario. Nuestro cielo es una ventana a algo que ocurre a miles de kilómetros bajo nuestros pies, en el núcleo líquido de la Tierra, y que podría tener repercusiones sobre las tecnologías que usamos todos los días.

Tal vez nunca veamos esa “falla” magnética a simple vista. Pero si un día el GPS falla, o si internet se cae sin aviso, ya sabremos que no siempre fue culpa del proveedor local. A veces, las respuestas están más allá —o más adentro— de lo que imaginamos.