La Intendencia de Colonia impulsa una estrategia de cooperación con organismos del Gobierno nacional con el propósito de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del departamento. El objetivo es mejorar la gestión empresarial, promover la sostenibilidad y aumentar la capacidad de generación de empleo en el sector.

En este marco, el director de la Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, Walter Godoy, mantuvo el jueves una serie de reuniones con autoridades ministeriales en Montevideo.

Durante el encuentro con el director nacional de DINAPYME, Luis Alberto Inzaurralde, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, se abordaron líneas de trabajo vinculadas a la productividad, competitividad y fortalecimiento tanto de las pymes como del sector artesanal. La reunión incluyó el análisis de herramientas de apoyo estatal destinadas al crecimiento empresarial, así como la importancia de la planificación estratégica y la articulación entre empresas.

Por otra parte, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Godoy se reunió con el director nacional de Empleo, Federico Araya, y su equipo técnico. El diálogo se centró en identificar áreas de cooperación para fomentar el desarrollo económico local y mejorar las condiciones de empleabilidad en el departamento.

Estas instancias forman parte de una política institucional orientada a generar sinergias entre niveles de gobierno y actores productivos, con miras a potenciar el ecosistema empresarial de Colonia.