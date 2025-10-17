Durante la sesión celebrada este jueves, el Municipio de Carmelo abordó diversos asuntos relacionados con el funcionamiento del cementerio local, entre ellos el pedido de conexión al sistema de saneamiento, la solicitud de materiales para tareas de pintura en fosas y nichos, así como la necesidad de equipamiento personal para los funcionarios que desempeñan tareas en el lugar.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ese contexto, el alcalde Luis Pablo Parodi expresó su preocupación por la falta de recursos económicos que enfrenta el Municipio para garantizar el funcionamiento adecuado del cementerio. Según indicó, actualmente no se dispone de fondos suficientes para atender gastos básicos de mantenimiento.

Uno de los puntos planteados durante la sesión fue la falta de una hidrolavadora propia en el recinto. Se informó que el equipo utilizado hasta el momento fue facilitado en calidad de préstamo por el concejal Luis López.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Asimismo, algunos integrantes del Concejo Municipal consideraron que el suministro de recursos necesarios para el mantenimiento del cementerio debería estar a cargo de la División Necrópolis de la Intendencia de Colonia.

La situación adquiere mayor relevancia ante la proximidad del Día de los Difuntos, fecha en la que aumenta significativamente la concurrencia al lugar. El alcalde advirtió que, en las condiciones actuales, será difícil afrontar las tareas necesarias para que el predio esté en condiciones para esa jornada.

El Municipio evalúa alternativas para obtener materiales y apoyo que permitan, al menos, cubrir las necesidades más urgentes del servicio.