Ciudad del Vaticano, 17 dic (EFE).- El papa León XIV recibió este viernes en audiencia al presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, quien posteriormente se reunió con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y «abordó asuntos vinculados a la cooperación internacional», informó la presidencia uruguaya.

Tras la reunión con el pontífice estadounidense en el palacio apostólico, se produjo la presentación de la delegación que estaba formada parte por los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, así como representantes diplomáticos.

Orsi también estuvo acompañado por su esposa, Laura Alonso Pérez, y por Mario Lubetkin, quienes participaron después en un recorrido por la Capilla Sixtina.

El presidente Orsi obsequió al papa una escultura del artista uruguayo Pablo Atchugarry que representa una paloma de la paz y que fue instalada momentáneamente en el patio de San Damaso, en el palacio pontificio y también le regaló una bombilla (instrumento para tomar el mate) y otros obsequios.

En declaraciones a la prensa el pasado jueves, Orsi adelantó que invitará León XIV a visitar Uruguay y que prevé dialogar con él sobre la paz y su promoción a través de los organismos multilaterales.

Esta audiencia forma parte de una gira oficial por Italia, que incluyó la participación de Orsi en la ceremonia de aniversario de los 80 aniversario de la creación de la FAO, celebrada el jueves, y en la que reivindicó la alimentación como «un pilar imprescindible para garantizar una vida plena» pero lamentó que la consecución de su erradicación, fijada en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 2030, «está lejos de ser lograda».