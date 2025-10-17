El Congreso de Intendentes resolvió por unanimidad celebrar su próxima sesión en la ciudad de Colonia del Sacramento, con motivo del 30.º aniversario de su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. La instancia tendrá lugar el 11 de diciembre.

La propuesta fue presentada este jueves por el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, durante la sesión ordinaria del organismo en Montevideo. El jefe departamental solicitó que el Congreso considere sesionar en la capital coloniense como forma de conmemorar tres décadas del reconocimiento internacional otorgado en 1995 por el organismo de Naciones Unidas.

La iniciativa fue acogida favorablemente por los demás intendentes, quienes aprobaron el planteo sin objeciones. De esta manera, el Congreso se trasladará por segunda vez en el año al interior del país, en una sesión que combinará la agenda institucional con un homenaje al valor histórico y cultural del casco antiguo de Colonia.

Colonia del Sacramento fue fundada en 1680 por los portugueses y es uno de los sitios más antiguos del país. Su barrio histórico, que conserva una singular arquitectura colonial, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por su testimonio excepcional de la fusión entre las culturas portuguesa y española en el Río de la Plata.