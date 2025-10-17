Una masa de aire frío, considerada tardía para esta época del año, ingresará al país durante el fin de semana y provocará un marcado descenso de temperaturas en gran parte del territorio nacional, con riesgo de heladas en áreas del sur y suroeste, señala MetSul.

Las condiciones comenzarán a sentirse desde el sábado por la noche, con vientos moderados y temperaturas en descenso. El fenómeno alcanzará su intensidad máxima entre el lunes y el miércoles, con mínimas por debajo de los 10 °C en varias localidades del litoral y el sur, y valores cercanos a los 0 °C en zonas rurales de baja altitud.

El ingreso de aire seco y la escasa nubosidad favorecerán el enfriamiento nocturno, lo que podría generar heladas puntuales en sectores agrícolas. Si bien estos eventos no serían generalizados ni de gran intensidad, representan una situación poco habitual para la segunda quincena de octubre.

Se espera que el aire frío pierda fuerza a partir del jueves, pero las madrugadas continuarán siendo frescas durante varios días, especialmente en áreas del interior.