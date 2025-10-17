El edil Emmanuel Martínez (Frente Amplio) presentó un proyecto de decreto ante la Junta Departamental de Colonia para modificar el artículo 3.3.1.4 de la Ordenanza de Edificación, con el objetivo de permitir que los municipios construyan o mantengan veredas sin depender exclusivamente de los propietarios frentistas.

La propuesta surge en respuesta al deterioro generalizado de las aceras en distintas localidades del departamento y a la falta de mecanismos eficaces para exigir su reparación. Según el edil, el actual sistema que delega la responsabilidad de construir y conservar veredas en los dueños de los inmuebles no está dando solución efectiva a los problemas de accesibilidad ni al tránsito peatonal seguro, especialmente para personas con discapacidad o quienes circulan con coches de bebés.

El proyecto establece una modificación concreta al artículo 3.3.1.4, que actualmente exonera de la obligación de reparar veredas en casos de obras de pavimentación o modificaciones del nivel de la calzada. La nueva redacción mantiene esas excepciones, pero agrega un nuevo inciso que habilita expresamente a los municipios a intervenir en las aceras:

“Cuando el Municipio de la ciudad decida realizar las obras de construcción y/o mantenimiento de la vereda por decisión propia y con recursos disponibles para ello.”

En los fundamentos, el edil Martínez señala que varios alcaldes han manifestado voluntad de destinar recursos locales para resolver el estado de las veredas en sus jurisdicciones. La propuesta busca dar respaldo normativo a esas iniciativas, permitiendo a los municipios actuar directamente cuando cuenten con medios técnicos y económicos.

El proyecto también aclara que, en casos de intervenciones por obras públicas o privadas, será responsabilidad de la Intendencia de Colonia fiscalizar la calidad de los trabajos de reparación.