El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) reforzó los controles en los pasos de frontera durante Semana de Turismo para evitar el ingreso de productos de origen animal y vegetal que no cuenten con la autorización correspondiente.

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La medida es ejecutada por la Gerencia de Barreras Sanitarias de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria, que recordó que la introducción de este tipo de artículos puede representar un riesgo para la sanidad animal, la producción agropecuaria y la bioseguridad del país.

Según informó la cartera, el ingreso de productos no habilitados puede comprometer la salud de la población y afectar la confiabilidad de Uruguay como productor y exportador de alimentos. Entre los riesgos mencionados figuran enfermedades como la fiebre aftosa, la peste porcina africana y la influenza aviar, además de plagas capaces de dañar cultivos, ecosistemas y biodiversidad.

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El MGAP advirtió que al retornar desde el exterior no está permitido ingresar animales, plantas ni productos de origen animal o vegetal —incluidas artesanías— sin la debida autorización.

En ese marco, personal de Barreras Sanitarias inspeccionará el equipaje de los pasajeros en los distintos puntos de ingreso al país. Los productos que no cumplan con los requisitos establecidos serán decomisados y eliminados de forma segura, en presencia del portador.

La secretaría de Estado exhortó a los viajeros a colaborar con los controles para preservar la salud pública, proteger el trabajo del sector productivo y mantener el estatus sanitario de Uruguay.