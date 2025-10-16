PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una mujer fue condenada a diez meses de prisión en régimen de libertad a prueba, tras ser hallada responsable de un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. La condena fue dictada por la Justicia luego de una investigación iniciada en julio, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Manuel de Lobo. La Policía ingresó al lugar tras una llamada al 911. Vecinos habían alertado que se escuchaba el llanto persistente de una niña y que no obtenían respuesta al golpear la puerta. Al ingresar, los efectivos hallaron sola en el apartamento a una menor de tres años.

El caso fue asumido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, en coordinación con la Fiscalía Letrada de Colonia. La investigación derivó en la imputación de la madre de la menor y, semanas más tarde, en la sentencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, la condena establece que la mujer deberá cumplir la pena en régimen de libertad a prueba, bajo las condiciones dispuestas por el Código del Proceso Penal.