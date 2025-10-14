Este miércoles 15 de octubre se presentará oficialmente una nueva carrera universitaria en el marco de las actividades de la Regional Suroeste de la Universidad de la República (UDELAR), que comprende a los departamentos de Colonia y Soriano.

El acto se realizará a las 14.00 horas en la Casa de la Cultura de la ciudad de Mercedes y contará con la participación del rector de la UDELAR, Héctor Cancela, y otras autoridades universitarias. También estarán presentes el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y su par de Soriano, Guillermo Besozzi.

Durante la jornada se anunciará el inicio de una nueva carrera dirigida a auxiliares de enfermería, que se impartirá en ambos departamentos.

Está previsto que, tras el acto público, se realice un encuentro entre los intendentes, autoridades universitarias y legisladores de Colonia y Soriano.