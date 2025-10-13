La mañana de este lunes fue escenario de un encuentro clave para el futuro del turismo en el departamento de Colonia. La Comisión Directiva de la Asociación Turística local mantuvo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Turismo (MINTUR), en la que se dio un paso firme hacia la construcción de una planificación estratégica conjunta.

Participaron de la instancia la subsecretaria del Ministerio, Ana Claudia Caram; el director nacional de Turismo, Cristian Pos; y Andrea Schunk, coordinadora del Programa BID del MINTUR, junto a integrantes del equipo técnico de Planificación Estratégica del organismo.

Un enfoque coordinado para el desarrollo del sector

El objetivo central del encuentro fue definir las bases para un proceso de planificación articulada entre el ministerio y los actores del sector turístico del departamento. La intención compartida es generar un marco de trabajo común que permita coordinar esfuerzos, optimizar recursos y potenciar el crecimiento sostenido de la actividad turística en Colonia.

Durante la reunión, también se presentaron planteamientos e inquietudes relevantes por parte de la Asociación Turística y de las distintas cámaras que la integran. Estos aportes buscaron incorporar la mirada local en el diseño de políticas y estrategias adaptadas a las particularidades del territorio.

Compromiso de continuidad

Como resultado de este primer paso, se acordó establecer un mecanismo de trabajo regular y sostenido. Un referente local del MINTUR participará en las próximas reuniones de la Asociación, con el propósito de asegurar la continuidad del proceso y garantizar un vínculo directo entre el ministerio y los operadores turísticos del departamento.

La Asociación Turística de Colonia valoró positivamente el encuentro, que representa una instancia de fortalecimiento institucional y de alineación estratégica con los planes nacionales en materia de turismo.