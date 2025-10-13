La embarcación de tráfico fluvial María del Carmen sufrió un incidente este domingo por la mañana mientras navegaba frente a la costa uruguaya, en las cercanías de Punta del Arenal, aproximadamente entre las 10:15 y 10:20 horas, informaron autoridades de la Prefectura de Nueva Palmira.

Según el reporte oficial, la nave comenzó a hacer agua mientras se dirigía hacia el kilómetro 25 del canal. Ante la situación, el patrón de la embarcación decidió dirigirla hacia la costa uruguaya para evitar que se hundiera en pleno canal de navegación. La maniobra resultó parcialmente exitosa: la embarcación no se hundió por completo, pero quedó semi hundida, con parte de su estructura aún visible en la superficie.

Pericias y plan de reflotamiento

Tras el incidente, personal especializado inició las tareas de inspección y evaluación. Buceadores trabajan en el lugar para realizar las pericias correspondientes y determinar las condiciones técnicas para el eventual reflotamiento de la embarcación.

Las tareas están siendo coordinadas por la comisión técnica de la Armada, Cotec, responsable del plan de extracción. Una vez aprobado el procedimiento, se espera que las maniobras de recuperación comiencen en las próximas horas, posiblemente este martes, indicaron fuentes de la Prefectura.