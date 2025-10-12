PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo – El próximo lunes 13 de octubre a las 19:00 horas, el Municipio de Carmelo llevará adelante una nueva edición del programa Sé parte de tu municipio en el barrio Pompeya. La actividad, que se desarrollará en el marco de una serie de encuentros barriales, tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el Concejo Municipal y la comunidad.

En esta instancia están convocados los vecinos de Pompeya y Barrio Norte, quienes podrán presentar propuestas, expresar inquietudes y plantear necesidades vinculadas a su entorno. Desde el Municipio se destacó la importancia de estos espacios de intercambio directo como herramienta para promover una gestión participativa.

El programa forma parte de una política de proximidad que busca fomentar la interacción entre autoridades locales y ciudadanía, y al mismo tiempo, recoger insumos que contribuyan al diseño de acciones concretas en cada zona.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD