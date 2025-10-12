Colonia del Sacramento – Este jueves 9 al mediodía, los estudiantes de tercer año de Gastronomía del Instituto de Hotelería y Gastronomía llevaron a cabo la presentación de su tesis final, en un evento académico que combinó exposición técnica, degustación y servicio en vivo.

La jornada contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, quien acompañó a los alumnos junto a la secretaria privada del Ejecutivo, Sigrid González; los directores Martín Álvarez (Turismo) y Jorge Torres Badell (Relaciones Públicas y Prensa); el director administrativo de Turismo, Carlos Martín Scala; la subdirectora del Instituto, Vivian Pizano, y el empresario gastronómico Andrés Francolino.

La directora del centro educativo, Gladys Meyer, dio la bienvenida a los asistentes, mientras que el profesor Ángel Brufau explicó el alcance pedagógico del curso y la relevancia del trabajo final. Durante la presentación, los alumnos detallaron la elección del menú, justificaron la técnica empleada en cada plato y organizaron un servicio integral, desarrollado por otro grupo de estudiantes.

La instancia puso en valor el proceso formativo del Instituto y ofreció a los participantes una experiencia profesional completa, que integró teoría, práctica y hospitalidad frente a un público calificado.