La diputada por Colonia, Cecilia Badín, (FA) celebró la aprobación del presupuesto, que contempla un total de 230 millones de pesos, con énfasis en becas y descentralización universitaria. En ese marco, $2 millones anuales serán asignados específicamente al avance de la sede que funcionará en el predio de la ex Sudamtex, en Colonia del Sacramento. Estos fondos se suman a los $30 millones ya adjudicados previamente para ese proyecto.

“Celebramos una asignación que marca un paso decisivo en la descentralización universitaria y en la ampliación de oportunidades para nuestros jóvenes”, afirmó Badín. “Este logro es fruto del trabajo conjunto y del compromiso con la educación pública”.

Desde filas nacionalistas, el diputado Mario Colman destacó que la obtención de recursos fue posible gracias al trabajo realizado en el Parlamento: “Lo logramos, conseguimos recursos para la Udelar en el interior del país y para la sede en Colonia”.

En la misma línea, la diputada colorada Nibia Reisch compartió en redes sociales una imagen con el mensaje: “Otro logro, $2.000.000 para la Udelar en Colonia”.

Por su parte, el senador frenteamplista Nicolás Viera escribió en su cuenta de X: “Más recursos para fortalecer el compromiso con la ciudadanía. La Udelar tendrá un incremento fundamental que garantizará el desarrollo en el territorio”.

Con esta aprobación presupuestal, la Universidad de la República podrá avanzar en la consolidación de su presencia en el suroeste del país, como parte del proceso de descentralización que busca ampliar el acceso a la educación terciaria pública fuera de Montevideo.