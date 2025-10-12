Montevideo – Un ciclón extratropical comenzó a formarse este domingo cerca de la provincia de Buenos Aires y tendrá incidencia sobre el clima en Uruguay y el sur de Brasil a partir de este lunes, según informó MetSul Meteorologia.

El sistema de baja presión se ubicaría este lunes sobre la desembocadura del Río de la Plata, con una presión central estimada entre 997 y 998 hPa. Aunque su intensidad será moderada, el fenómeno traerá vientos sostenidos y rachas fuertes, en especial sobre áreas costeras del sureste uruguayo y el litoral platense.

MetSul descarta que este ciclón tenga la intensidad de otros eventos recientes que afectaron el sur de Brasil, con ráfagas superiores a los 100 km/h. Sin embargo, se prevén vientos de consideración durante varias horas del lunes. El fenómeno se origina por el contraste de masas de aire frío y cálido en latitudes medias, y no por el calor del océano, como ocurre con los huracanes.

Efectos previstos en Uruguay

Aunque el informe de MetSul se centra en territorio brasileño, la localización del ciclón sobre el Río de la Plata implica impactos directos para Uruguay, especialmente en los departamentos del sur. Se espera un lunes con condiciones ventosas, principalmente en zonas cercanas al estuario y la costa atlántica.

La fuerza del viento podría provocar episodios aislados de caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y afectaciones en el tránsito costero, aunque no se prevén daños generalizados. La mayor actividad se concentraría entre la media mañana y primeras horas de la tarde, con un progresivo debilitamiento hacia la noche.

Características del sistema

Un ciclón extratropical es una zona de baja presión con un núcleo frío, común en otoño e invierno, pero posible en cualquier época del año. Se distingue por carecer de un ojo definido y estar asociado a frentes cálidos y fríos, que generan inestabilidad, lluvias localizadas y vientos intensos.

Aunque este fenómeno no alcanzará niveles extremos, MetSul recomienda precaución en áreas expuestas al viento, particularmente sobre la costa uruguaya y la región platense.