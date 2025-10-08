La Comisión Interdepartamental de Género (CIG) realizará su reunión ordinaria este viernes 10 de octubre, a partir de las 10.00 horas, en la sede del Congreso de Intendentes, en Montevideo. La sesión será presidida por Yliana Zeballos, representante de Lavalleja, acompañada por la primera vicepresidenta, Beatriz Eguren (Treinta y Tres), y la segunda vicepresidenta, Karina Navarro (Rivera).

Durante el encuentro, que contempla cinco puntos en el orden del día, se tratarán temas vinculados a la gestión institucional y a la articulación con organismos públicos.

El inicio de la sesión estará marcado por la lectura y aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior, celebrada el 12 de septiembre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Uno de los temas centrales será una aclaración sobre la votación relativa a la integración en el Consejo Nacional Consultivo de Violencia de Género, instancia clave en la coordinación de políticas públicas sobre la materia.

También se confirmarán las fechas del curso sobre violencia institucional de género, propuesto por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), cuya implementación está prevista en distintas regiones del país entre 2025 y 2026.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La agenda incluye, además, la aprobación de un mensaje institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se conmemora el 15 de octubre.

Por último, se celebrará una audiencia con representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), quienes presentarán una propuesta de capacitación dirigida a los gobiernos departamentales, a través de su División de Infraestructura.

La CIG es un ámbito de coordinación interdepartamental que tiene como finalidad asesorar, promover y articular políticas públicas de igualdad de género, así como fortalecer los mecanismos locales para la prevención de la violencia de género y el fomento del liderazgo de las mujeres.