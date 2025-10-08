PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un hombre fue condenado a dos años y seis meses de prisión efectiva tras ser hallado responsable del hurto de un teléfono celular en la ciudad de Colonia del Sacramento.

El hecho ocurrió en la vía pública y fue denunciado por la víctima, un transeúnte. La investigación fue llevada adelante por el Área de Investigaciones de la Zona Operacional I, bajo la coordinación de la Fiscalía Departamental de Colonia.

Como resultado de las actuaciones, se logró identificar al presunto autor del delito, un hombre de 28 años, identificado como R.M., quien posee antecedentes penales. Posteriormente, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Tras el proceso judicial correspondiente, R.M. fue declarado autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado. La sentencia dispuso una pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.