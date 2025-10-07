El Departamento de Colonia vivió el pasado fin de semana una celebración cultural a gran escala en el marco del Día del Patrimonio 2025, conmemorando “El Bicentenario en cada pago”. Durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre, decenas de actividades descentralizadas coparon plazas, instituciones, espacios culturales y calles en ciudades y localidades rurales de toda la región.

Desde espectáculos al aire libre hasta visitas guiadas, la programación —coordinada por las direcciones de Cultura y Turismo de la Intendencia de Colonia— atrajo a miles de colonienses y turistas, a pesar del mal tiempo del domingo. El director de Cultura, maestro Carlos Deganello, destacó “el compromiso del equipo organizador” y valoró especialmente “la respuesta masiva del público y la articulación entre vecinos y autoridades para hacer realidad cada actividad”.

Entre los atractivos más valorados estuvieron las representaciones con personajes de época, los cambios de guardia simbólicos, las actuaciones artísticas de estudiantes de la UTU y los recorridos por instituciones públicas que abrieron sus puertas especialmente para la ocasión. Deganello subrayó también el rol de organizaciones barriales como los Vecinos y Amigos del Barrio Sur, que aportaron propuestas que unieron tradición, memoria y participación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Carmelo celebró su historia educativa y artística

En Carmelo, la efeméride coincidió con los 75 años del Instituto de Formación Docente, institución clave para la formación de generaciones de maestros en la región. El homenaje incluyó un acto protocolar con la presencia del alcalde, concejales y representantes locales, y culminó con la entrega de una placa de reconocimiento por parte del Municipio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El domingo, el programa patrimonial se extendió desde la Calera de las Huérfanas hasta la Casa de la Cultura, ofreciendo coloquios, exposiciones, presentaciones musicales y homenajes. Uno de los momentos más emotivos fue el acto conmemorativo por los 150 años de la Escuela N.º 16, acompañado de muestras y premiaciones que reflejaron el valor de la identidad local.

“La ciudadanía volvió a reconocerse en sus raíces”, comentaron desde la organización, que resaltó la relevancia de estos encuentros como espacios de memoria activa y construcción colectiva.

(texto con contenidos suministrados por la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo)