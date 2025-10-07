El departamento de Colonia se consolidó como referente nacional en la producción de dulce de leche, tras adjudicarse los dos primeros premios en el Concurso Uruguayo de Dulce de Leche, cuya segunda edición culminó el pasado fin de semana. Según informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) las medallas de oro fueron otorgadas a productos elaborados en Colonia Valdense y Carmelo, marcando el liderazgo regional en esta especialidad gastronómica.

Oro para Valdense y Carmelo

En la categoría dulce de leche de mesa, el máximo galardón fue para Granja La Positiva, un emprendimiento de Colonia Valdense con una fuerte impronta familiar y artesanal. Por su parte, en la categoría dulce de leche repostero, la distinción dorada fue para La Vieja Bodega – Narbona, de Carmelo, una firma que ha sabido posicionarse tanto en el mercado gourmet como en el turístico.

Ambos productos fueron seleccionados por un jurado compuesto por 20 especialistas nacionales e internacionales, que evaluó las muestras adquiridas directamente en comercios, sin intervención de los productores. La intención, explicaron desde Inale, fue asegurar que los productos catados reflejen fielmente la calidad que llega al consumidor final.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Reconocimiento a la educación técnica

Una de las sorpresas del concurso fue la medalla de plata otorgada en la misma categoría de dulce de leche de mesa a la Escuela Superior de Lechería, ubicada en Colonia Suiza y dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). Fundado en 1930, este centro de formación técnica volvió a poner en valor la excelencia educativa con un producto reconocido entre los mejores del país.

La distinción no solo premia una elaboración cuidada, sino también un modelo educativo que articula formación técnica, innovación y producción real. En palabras de un integrante del jurado, “es un dulce con historia, saber y manos jóvenes”.

Ganadores por categoría

Dulce de leche de mesa

Oro: Granja La Positiva (Colonia Valdense)

Plata: Escuela Superior de Lechería (Colonia Suiza)

Dulce de leche repostero

Oro: La Vieja Bodega – Narbona (Carmelo)

Plata: Granja La Magnolia (Nueva Helvecia)

Dulce de leche con crema

Plata: Granja La Magnolia (Nueva Helvecia)

Dulce de leche con aditivos (cacao, banana, chispas de chocolate)

Plata: Granja La Magnolia (Nueva Helvecia)

Dulce de leche con requerimientos nutricionales específicos

Plata: Granja La Positiva (Colonia Valdense)

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un concurso que busca consolidarse

El certamen, que tuvo su primera edición en 2021, aspira a instalarse de forma definitiva en la agenda gastronómica del país. La estrategia de evaluar productos disponibles en góndola apunta a ofrecer una radiografía auténtica de la calidad nacional.

En esta edición, Colonia se alzó como la gran protagonista, no solo por la calidad de sus productos, sino también por su diversidad de actores: empresas familiares, centros educativos y emprendimientos con proyección internacional.