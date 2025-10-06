El departamento de Colonia continúa enfrentando problemas en el suministro eléctrico, consecuencia del fuerte temporal que azotó la región en la madrugada del domingo. A las 13 horas del lunes, la empresa estatal UTE reportó que 700 clientes seguían sin servicio, lo que representa un 0,94 % del total de conexiones en el departamento, que asciende a 74.399 usuarios.

Según la información proporcionada por la compañía, se han identificado 35 incidencias en la red eléctrica local. Equipos técnicos continúan trabajando en diversas zonas del departamento para resolver los desperfectos generados por la tormenta, que dejó árboles caídos, ramas sobre líneas y daños en la infraestructura.

Colonia fue uno de los departamentos más afectados por las inclemencias meteorológicas, que incluyeron ráfagas intensas de viento y lluvias persistentes. Aunque la situación ha comenzado a normalizarse en buena parte del territorio, persisten focos de afectación, especialmente en áreas rurales y suburbanas.

UTE mantiene un operativo especial para atender los reclamos pendientes y anticipó que espera avanzar significativamente en la restitución del servicio durante las próximas horas.

Algunas ciudades afectadas son Nueva Palmira, Ombúes de Lavalle, Tarariras, según datos de UTE.