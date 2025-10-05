Una intensa tormenta azotó esta madrugada a Nueva Palmira, con vientos que superaron los 127 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico provocó diversos destrozos materiales, aunque no se reportaron heridos, según informó la emisora local FM Río 90.9.

Las ráfagas ocasionaron la caída de árboles de gran porte y ramas, lo que dejó varias calles bloqueadas. Equipos de emergencia y cuadrillas municipales trabajaron desde la madrugada para despejar vías y restablecer el tránsito.

También se registraron cortes de energía en distintos barrios de la ciudad, provocados por daños en el tendido eléctrico y la caída de postes, de acuerdo con el mismo medio.

Por otra parte, El Eco reportó que sobre el río Uruguay, a la altura del puerto de Nueva Palmira, algunas barcazas se soltaron de sus amarras a causa del viento. Un buque, tras perder estabilidad por el temporal, colisionó con un remolcador. A pesar del impacto, no se produjeron víctimas humanas ni incidentes ambientales.

Además de la caída de carteles y voladuras de techos, los daños estructurales fueron calificados como menores por las autoridades. El informe preliminar destaca que no hubo consecuencias personales, lo que permitió enfocar las tareas en la recuperación de servicios y la limpieza urbana.

El Municipio de Nueva Palmira informó que Policía, Bomberos, Municipio y Prefectura trabajaron para dar y seguir dando respuesta ante lo acontecido.