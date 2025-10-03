La fiscal de Flagrancia de 4º turno, Angelita Romano, formalizó este viernes la investigación contra dos personas detenidas en el marco del atentado ocurrido contra la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero. La información fue confirmada por el vocero de Fiscalía, Javier Benech.

Ambos imputados fueron acusados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravada e incendio, además de ser señalados como cómplices de atentado agravado y estrago.

La Justicia dispuso prisión preventiva para los dos hasta el próximo 2 de marzo, mientras continúan las actuaciones. La investigación se mantiene en curso bajo reserva judicial, de acuerdo con la disposición vigente para este caso.

El ataque contra la fiscal Ferrero, motivó un amplio operativo de seguridad y la intervención de varias sedes fiscales. El proceso judicial busca establecer las responsabilidades penales de los detenidos y determinar posibles conexiones con organizaciones criminales.