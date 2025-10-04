Montevideo, 3 oct (EFE).- La inflación interanual de Uruguay subió en septiembre del 4,20 % al 4,25 % y se mantuvo por 28 meses consecutivos dentro del rango de tolerancia que se plantea el Gobierno de ese país, que va del 3 % al 6 %.

Según detalló este viernes el Instituto Nacional de Estadística en su informe del Índice de Precios del Consumo, la variación mensual de la inflación fue de 0,42 %, al tiempo que la variación acumulada en el año fue del 3,19 %.

El Instituto explicó que las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación mensual del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas (0,16), vivienda (0,11), mobiliario, enseres domésticos y demás artículos regulares de los hogares (0,05), transporte (-0,06), recreación, deporte y cultura (0,06) y, seguros y servicios financieros (0,04).

En materia de alimentos y bebidas no alcohólicas se destacan los aumentos de precio en los cortes de carne de nalga (3,88), cuadril (3,71), carne picada (3,17), asado de tira (1,95), pollo entero (1,76), pollo, cortes con hueso (8,85), pollo, cortes sin hueso (2,94) y bajas en bola de lomo (-3,24).

Respecto a la leche, otros productos lácteos y huevos se destacan los aumentos de precio en queso muzzarella (2,51), yogurt común (3,38) y huevos de gallina (1,70).

También se remarcan los aumentos de precio en bananas (4,42), naranjas (3,37) y bajas en frutillas (fresas) frescas (-28,76).

En cuanto a las hortalizas, tubérculos y legumbres el informe indica los aumentos de precio en morrones (52,24) y tomates (13,68) y las bajas en espinacas frescas o refrigeradas (-14,69), acelgas (-8,30) y zapallitos y zucchini (-32,64).

Además, se señala el aumento en Supergás, recarga de garrafa (9,52) y el aumento en servicio doméstico (2,93).

El transporte registró bajas en los precios en automóvil o camioneta (-1,02), explicada fundamentalmente por la variación en la cotización de dólar durante el mes, nafta (-0,66), transporte de pasajeros con chofer (-1,39) y en pasaje de avión (-14,52). Mientras que se observan aumentos en gasoil (4,28) y en boleto de ómnibus local (2,83).

El pasado 10 de junio, el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa, afirmó que el país atraviesa su mejor momento inflacionario en 80 años y destacó que la reciente «modernización del régimen monetario» permitirá avanzar hacia una meta de inflación del 4,5 % en los próximos doce meses. EFE