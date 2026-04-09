La denuncia presentada en la Seccional 14.ª de Tarariras por una estafa cometida a través de Instagram, WhatsApp y una página que simulaba ser OCA Blue no es un episodio aislado. Por el contrario, resume con claridad una modalidad que gana terreno y que ya forma parte de la rutina del delito: el engaño digital apoyado en marcas conocidas, ofertas atractivas y plataformas de uso masivo.

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El caso tiene una secuencia cada vez más frecuente. La víctima ve una publicidad en redes sociales, confía en la imagen de una empresa reconocida, accede a un enlace, es derivada a un chat y luego a un sitio falso donde entrega sus credenciales. El paso final suele ser el código de verificación, presentado como un trámite normal, pero que en realidad termina habilitando la maniobra.

La clave del phishing no está solo en la tecnología, sino en la ingeniería social. El delincuente no fuerza el acceso: convence a la persona de entregarlo. Por eso estas estafas encuentran terreno fértil en hábitos cotidianos como navegar apurado, responder desde el celular o asumir que una publicidad visible en Instagram ya fue validada.

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También hay un dato relevante: el fraude ya no necesita montos extraordinarios para ser eficaz. Una transferencia de $ 5.000, como en este caso, puede pasar inadvertida en un primer momento y, justamente por eso, multiplicarse con rapidez. El problema no es solo lo que pierde una víctima, sino la escala que puede alcanzar una modalidad repetida todos los días.

El fenómeno expone además una zona gris de responsabilidades. Las entidades financieras advierten, los usuarios deben extremar cuidados, pero las redes sociales y los sistemas de mensajería siguen siendo parte central del circuito por el que circula el engaño. El delito, en definitiva, se volvió más simple, más barato y más difícil de detectar a tiempo.

Lo ocurrido en Tarariras vuelve a poner el foco sobre una amenaza que dejó de ser excepcional. El phishing ya no aparece como una novedad, sino como una forma estable de estafa que se adapta con rapidez, aprovecha la confianza digital y encuentra nuevas víctimas en escenarios cada vez más comunes.