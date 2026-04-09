La comunicación difundida hoy por el Municipio de Carmelo sobre la afectación del servicio de recolección de residuos por la rotura de un camión recolector reabre una decisión administrativa tomada meses atrás y la coloca bajo una nueva luz. No se trata solo de un problema mecánico ni de una dificultad puntual en la prestación. Lo que aparece detrás es una cadena más compleja, en la que se cruzan gestión, planificación, prioridades de inversión y capacidad de respuesta ante un servicio esencial.

El recolector de residuos que no pudo ser

En setiembre de 2025, el Municipio celebró una sesión extraordinaria en la que resolvió por unanimidad suspender la compra de un camión recolector de residuos. Ese trámite venía de la administración anterior y había sido incluido en el POA 2025. La decisión no surgió, según lo conocido, de un cambio de criterio aislado, sino de una traba administrativa a partir de un expediente debía reiniciarse desde cero por falta de especificaciones. En esa misma instancia, el alcalde Luis Pablo Parodi manifestó haber seguido personalmente el expediente.

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El camión doble cabina presentado hoy

A partir de allí, y con la flexibilidad planteada desde la OPP para introducir cambios o agregados en los proyectos municipales, los recursos previstos para el camión recolector fueron redestinados. En lugar de esa unidad, se aprobó la compra de un minicargador con accesorios, un camión doble cabina con volcadora y equipamiento para mantenimiento de espacios verdes: tractor corta césped, cortadora a nafta y dos desmalezadoras.

Desde el punto de vista administrativo, la secuencia tiene lógica: un expediente observado, un proyecto que no avanza en tiempo y forma y una readecuación de fondos para no perder ejecución. Pero desde el punto de vista del servicio público, la situación deja una pregunta inevitable: si la necesidad de un recolector había sido detectada e incorporada al POA, ¿ qué margen real tenía el sistema para seguir funcionando sin esa reposición?

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La rotura informada ahora no prueba por sí sola que la decisión de setiembre haya sido equivocada. Sí muestra, en cambio, que el sistema de recolección trabajaba con una fragilidad que hoy quedó expuesta. Cuando un municipio debe alterar el servicio por la salida de circulación de un camión, lo que queda en evidencia es la dependencia crítica de una flota limitada, sin demasiado margen para absorber contingencias.

Ese es el punto central de la situación. La recolección de residuos no es un servicio accesorio. Es una prestación básica, diaria, con impacto directo en la vida urbana, en la salubridad y en la relación entre gobierno local y ciudadanía. Por eso, cuando un problema administrativo deriva en una compra frustrada y, meses después, un desperfecto mecánico altera la prestación, el foco deja de estar solo en el vehículo que falta. Pasa a estar en la robustez del sistema.

Cuál fue la prioridad?

También hay un elemento de fondo que vuelve el tema más complejo: el dinero no desapareció ni quedó inmovilizado. Fue asignado a otros bienes que también pueden ser útiles para la operativa municipal. El minicargador, el camión con volcadora y el equipamiento para corte y mantenimiento responden a otras necesidades de gestión. La cuestión, entonces, no es presentar una oposición simple entre una compra “correcta” y otra “incorrecta”. La cuestión es establecer qué prioridad tenía y tiene la recolección dentro del esquema general de servicios, y si la solución adoptada dejó desprotegida un área crítica.

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En ese sentido, la coincidencia entre la suspensión de la compra del recolector y la afectación actual del servicio vuelve más exigente la necesidad de información pública. Porque la discusión ya no pasa solo por lo que ocurrió en aquel expediente, sino por el estado actual de situación. ¿Con cuántos camiones recolectores cuenta hoy Carmelo? ¿Cuál es el estado real de esa flota? ¿La unidad que se buscaba comprar era una ampliación o una sustitución necesaria? ¿Existe hoy un nuevo trámite en marcha para incorporar un recolector? ¿Qué plan de contingencia hay para evitar que una rotura vuelva a resentir el servicio?

Ese conjunto de preguntas es el que debería ordenar el debate. No tanto la polémica retrospectiva, sino la capacidad institucional de prevenir que una dificultad conocida se convierta en un problema operativo visible para toda la ciudad.

La secuencia, tal como hoy puede leerse, deja una imagen concreta: el Municipio detectó la necesidad de un camión recolector, no pudo concretar esa compra por fallas en el trámite, redestinó los fondos hacia otras adquisiciones y ahora enfrenta la afectación del servicio por la rotura de una unidad. Esa cronología no habilita conclusiones apresuradas, pero sí muestra una tensión clara entre los tiempos de la administración y las urgencias de los servicios públicos.

Lo importante, a esta altura, no es solo reconstruir cómo se llegó hasta aquí. Lo importante es qué se hará ahora. Porque cuando la recolección se resiente, la discusión deja de ser solamente presupuestal o burocrática: pasa a tocar una de las funciones más sensibles del gobierno local.

Y allí, más que una explicación del pasado, lo que la ciudadanía necesita es una respuesta sobre el presente y una previsión para el futuro.

A veces la casualidad manda señales, el mismo día que el recolector se rompió se presentó en sociedad el nuevo camión doble cabina con volcadora. Cosas del destino.