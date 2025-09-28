Una mujer de 60 años fue rescatada con vida por personal de Prefectura tras arrojarse al río Negro desde el puente Liber Seregni, en el kilómetro 280 de la Ruta Nacional N.º 2, en Mercedes.

Según informó la Prefectura local, a las 07.20 de este sábado se recibió una alerta a través del CCU 911. El aviso, daba cuenta de que una persona había sido vista lanzándose a las aguas desde el mencionado puente.

De forma inmediata, zarpó la embarcación PNN 252, en dirección al lugar del hecho. La mujer fue localizada con vida y rescatada por los efectivos.

Posteriormente, fue trasladada en un móvil oficial hacia el hospital Zoilo A. Chelle, donde fue ingresada para recibir atención médica.

Las autoridades no han difundido aún detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que rodearon el episodio.