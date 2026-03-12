Hay algo que puede parecer menor, pero no lo es: las cuentas que sigue el Municipio de Carmelo en Facebook también comunican.

No son un detalle técnico ni una simple lista de contactos. En una cuenta institucional, seguir perfiles es una forma de mostrar qué actores se consideran relevantes, qué temas se monitorean y desde qué mundos se construye la propia mirada pública.

En ese mapa digital, el Municipio de Carmelo arma un universo reconocible. Por un lado, aparecen organismos del Estado y del sistema político: Presidencia del Uruguay, OPP, MEC, MIDES, MVOT, ANDE, Banco República, UTU, Intendencia de Colonia, Intendencia de Soriano, Intendencia de Montevideo y el Plenario de Municipios.

Por otro, hay una red importante de medios: El Observador, El País, Subrayado, Telenoche, Telemundo, Canal 3 Colonia, Agesor, TN, Clarín, Radio Mitre y CNN en Español.

A eso se suma una tercera capa, vinculada a la promoción territorial, cultural y turística: Reserva de Fauna Carmelo, Río, Colonia Encuentro Mágico, Teatro Uamá, Marca País Uruguay y Uruguay Emprendedor, entre otras.

La primera lectura es clara: el Municipio parece querer situarse en un cruce entre gestión, visibilidad y proyección del territorio. No sigue sólo cuentas de gobierno ni sólo medios. Tampoco limita su radar a lo estrictamente local. Su selección combina Estado, prensa, promoción y algunos espacios culturales, como si buscara habitar un circuito donde importa tanto la ejecución de políticas como la circulación de relatos sobre Carmelo.

Pero en ese punto aparece una ausencia especialmente significativa: no figuran medios locales de Carmelo. Sí hay medios de Montevideo, de Colonia, de Soriano, de Argentina e incluso de alcance internacional. Lo que no se ve es una trama periodística propiamente carmelitana dentro de las cuentas seguidas. Y esa omisión es comunicacionalmente muy reveladora.

Porque los medios locales no sólo informan sobre un territorio: también lo narran desde adentro. Registran conflictos pequeños, demandas cotidianas, conversaciones de cercanía, matices barriales, actores sociales que rara vez entran en la agenda nacional o departamental. Su ausencia en la lista sugiere que el Municipio construye su observación digital más desde centros de validación externos que desde mediaciones nacidas en la propia comunidad.

Eso abre varias hipótesis, sin necesidad de afirmar ninguna de manera concluyente. Puede haber una preferencia por medios con mayor alcance y mayor capacidad de amplificación. Puede haber una búsqueda de legitimidad en emisores más consolidados o más profesionales. Puede haber también una lógica institucional que privilegia interlocutores ya reconocidos en la conversación pública. Pero, sea cual sea la razón, el efecto es el mismo: Carmelo aparece menos mirado por sus propios mediadores informativos que por pantallas ubicadas fuera de Carmelo.

Desde el punto de vista territorial, eso es importante. Porque una comunicación institucional local no sólo se define por lo que dice sobre sí misma, sino también por el tipo de conversación en la que decide insertarse. Y en este caso la conversación elegida parece más conectada con la escala departamental, nacional y regional que con una esfera pública estrictamente local.

Ahí aparece una tensión interesante. Por un lado, esa estrategia tiene virtudes. Le permite al Municipio ubicarse dentro de redes de poder, de gestión y de visibilidad más amplias. Lo conecta con organismos nacionales, con programas públicos, con medios de mayor llegada y con plataformas que pueden amplificar su presencia. Hay una clara voluntad de no quedar encerrado en un microclima local.

Pero, por otro lado, esa misma elección puede dejar zonas ciegas. Porque cuando faltan medios locales, también puede faltar una parte del pulso social más inmediato: los reclamos más concretos, la vida cotidiana menos institucional, la conversación de proximidad, la crítica más cercana, la agenda que no siempre llega a Montevideo ni a los grandes medios.

Esa ausencia, además, cambia el modo en que se presentan los medios tradicionales dentro del ecosistema digital del Municipio. Los medios seguidos aparecen sobre todo como grandes mediadores de legitimidad: espacios que ordenan agenda, jerarquizan temas y otorgan visibilidad. Pero casi no se ve el escalón intermedio de la mediación local, ese que traduce la política al lenguaje del vecino y devuelve al poder las preguntas más pegadas al territorio.

En ese sentido, la selección de cuentas no sólo habla de información: habla de una determinada sociosemiótica institucional. El Municipio parece construir su presencia en redes a partir de emisores con autoridad pública, alcance noticioso y capacidad de validación. Se muestra conectado con el Estado, con los medios grandes y con circuitos de promoción territorial. Lo que queda menos visible es la trama de voces locales que también producen sentido sobre Carmelo.

La pregunta no es menor: ¿un gobierno local puede representar del todo a su comunidad en redes si entre sus referencias visibles no aparecen los medios de esa misma comunidad? La lista no da una respuesta cerrada, pero sí deja planteada una duda relevante.

Porque en definitiva, las cuentas que sigue el Municipio de Carmelo en Facebook no muestran sólo una preferencia informativa. Muestran una forma de mirar el territorio. Y en esa mirada, la ausencia de medios locales de Carmelo se vuelve uno de los datos más significativos de todos.