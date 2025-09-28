El partido entre Artigas y Libertad de Dolores, correspondiente a la jornada inaugural del Campeonato Departamental de Clubes, categoría Absoluta, fue suspendido este fin de semana antes de su inicio. La razón: la ausencia total de efectivos de seguridad en el escenario deportivo.

El encuentro debía jugarse en el Parque Artigas, pero los jueces, al no contar con la presencia de seguridad requerida, aguardaron 15 minutos tras la hora pactada. Ante la persistente falta de garantías mínimas, decidieron levantar el acta de suspensión.

La decisión se ajusta al reglamento vigente, que establece como condición indispensable para el desarrollo de los encuentros la presencia de efectivos policiales que aseguren el orden antes, durante y después del partido.

Por el momento, no se ha comunicado la reprogramación oficial del encuentro ni las posibles sanciones para los responsables de la organización. Desde la liga se espera una resolución en las próximas horas.