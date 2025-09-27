Colonia del Sacramento — Con la llegada masiva de público al estadio Profesor Alberto Suppici para el esperado concierto de la banda argentina La Renga, este sábado 27 de septiembre, las autoridades han activado un extenso operativo de seguridad que involucra a más de 230 efectivos y una amplia coordinación interinstitucional.

El Plan de Seguridad Pública Integral, en marcha desde la mañana del jueves y vigente hasta la noche del domingo 28, incluye la participación de la Dirección de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones, Interpol, el Centro de Comando Unificado de Montevideo, la Guardia Republicana, la Dirección Nacional de Migración, la Dirección Nacional de Bomberos, la Prefectura Nacional Naval, la Policía Caminera, efectivos militares y las jefaturas departamentales de Soriano, San José, Flores y Colonia.

Despliegue humano y logístico

El operativo prevé la presencia de Grupos de Choque de la Guardia Republicana y Grupos de Reserva Táctica (GRT) de varias jefaturas, incluida la local. El personal ha sido distribuido principalmente en las zonas de mayor circulación de asistentes: las inmediaciones del estadio, el área comercial y el barrio histórico.

A nivel logístico, se han dispuesto 40 vehículos entre camionetas, patrulleros, motocicletas, un camión hidrante y un camión blindado. Estos móviles realizan patrullajes constantes como parte de las tareas preventivas y de control.

Además, el Centro de Comando Unificado de Montevideo ha aportado drones de alta tecnología, los cuales sobrevuelan los sectores de mayor concentración de personas para realizar monitoreos en tiempo real.

Coordinación y prevención

El dispositivo busca garantizar no solo la seguridad del evento, que se espera convoque a miles de personas tanto de Uruguay como del exterior, sino también preservar el orden en la ciudad durante todo el fin de semana. La elección de Colonia como escenario para este recital ha movilizado recursos similares a los de grandes eventos internacionales, tanto por la magnitud del público como por la logística requerida.

La presencia policial se ha intensificado desde el jueves y se mantendrá hasta el domingo por la noche, con especial atención al ingreso y egreso de los asistentes, los controles migratorios y la prevención de incidentes.