A veces, una ciudad duerme con la serenidad de los siglos y despierta sacudida por una descarga de electricidad pura. El sábado por la noche, Colonia no fue la postal colonial que cuelga de las paredes. Fue una llamarada. Fue una multitud. Fue rock. Fue La Renga.

Pasadas las nueve, el viento del río traía algo más que brisa: traía cuerpos en movimiento, trapos flameando, gargantas encendidas. Más de 20 mil almas ocuparon el Estadio Prof. Alberto Suppici como si se tratara del último refugio antes del fin del mundo. En realidad, era el principio de algo. De una gira. De una fiesta. De una liturgia pagana que tuvo a tres profetas en escena: Gustavo «Chizzo» Nápoli, Gabriel «Tete» Iglesias y Jorge «Tanque» Iglesias.

Colonia nunca había escuchado algo así. Tampoco lo había sentido.

Una ciudad invadida por la fe renga

Desde temprano, las calles fueron tomadas por una peregrinación de camisas negras, banderas con calaveras, parlantes que vomitaban riffs. Llegaron desde todos los puntos del mapa, en ómnibus, autos, lanchas, como si Colonia fuese una nueva Meca del rock rioplatense. Y por una noche, lo fue.

Las autoridades locales habían preparado un operativo de seguridad que funcionó con precisión quirúrgica. No hubo disturbios. No hubo excesos. Sólo música, salto, cerveza y una devoción que rozaba lo místico.

Una misa de distorsión y poesía callejera

A las 21.30, se apagaron las luces y se encendió el ritual. El riff inicial fue un disparo. El primer verso, una consagración. La Renga no tocó: incendió. El sonido fue brutal, pero claro. La puesta en escena: sobria, efectiva, con ese toque de honestidad de quien no necesita efectos para conmover.

El repertorio fue una travesía emocional. Hubo clásicos para la garganta y joyas para el alma. Cada estrofa era cantada por miles, cada solo era acompañado por un mar de brazos en alto. La comunión entre banda y público fue absoluta, orgánica, casi inexplicable.

No hubo artificio. Hubo verdad.

Colonia, capital del rock por una noche

Lo que pasó en el Suppici fue más que un recital. Fue la irrupción de una banda que lleva tres décadas construyendo una mitología propia. Y fue también el debut en un territorio que los esperaba con la fidelidad de los que creen sin haber visto.

«Queríamos tocar en Colonia desde hace años», dijo Chizzo antes del último tema, con la voz raspada y el corazón abierto. El estadio entero rugió como una bestia agradecida.

Al terminar, la ciudad volvió lentamente a su quietud habitual. Pero algo había cambiado. Durante unas horas, Colonia dejó de ser un rincón sereno del Uruguay para convertirse en el corazón palpitante del rock del sur.