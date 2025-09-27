El remero uruguayo Felipe Klüver se consagró este sábado campeón del mundo en la categoría single peso ligero en el Mundial de Remo celebrado en Shanghái, China. Con un tiempo de 6 minutos, 54 segundos y 10 centésimas, Klüver cruzó la meta en primer lugar, superando por tres segundos al representante de Austria y asegurando así la primera medalla de oro en un Mundial senior para Uruguay.

La victoria marca un hecho sin precedentes para el remo nacional y constituye uno de los hitos más importantes en la historia del deporte uruguayo a nivel internacional.

Una final que marcó un punto de inflexión

En una regata disputada con intensidad, Klüver logró sacar una ventaja decisiva en el tramo final. Su desempeño le permitió mantener la diferencia respecto a sus rivales directos y cerrar una competencia impecable desde el punto de vista técnico y físico.

Según los datos oficiales publicados por la Federación Internacional de Sociedades de Remo (World Rowing), el uruguayo se impuso en una categoría que históricamente ha estado dominada por potencias europeas, lo que resalta aún más la magnitud de su logro.

Primera medalla de oro en un Mundial absoluto

La medalla obtenida por Klüver es la primera de oro para Uruguay en un Campeonato Mundial de Remo en categoría senior. Anteriormente, el país había cosechado logros en categorías juveniles y sub-23, pero nunca en la máxima división. La victoria del mercedario representa un avance significativo para el remo uruguayo y abre nuevas expectativas para futuras competencias internacionales.

Un resultado que trasciende lo deportivo

Felipe Klüver, de 24 años, ha sido parte del proceso olímpico de Uruguay y representó al país en los Juegos de Tokio 2020. Su actuación en Shanghái consolida su lugar entre los mejores remeros del mundo en su categoría.

