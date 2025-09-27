Una familia busca con urgencia a su gata, extraviada hace varios días en las inmediaciones de la Plaza Molino, en pleno casco urbano de la ciudad, a quien de datos «se sabrá recompensar», dicen los dueños.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El animal llevaba un collar rojo al momento de su desaparición, un detalle clave que podría facilitar su identificación. Sus cuidadores la describen como una gata de tamaño mediano y afirman que es dócil.

La búsqueda ha movilizado a vecinos y usuarios de redes sociales, donde se han difundido imágenes y mensajes de ayuda. La familia ofrece una recompensa a quien brinde información certera sobre su paradero.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las personas que puedan aportar datos pueden comunicarse al número 099 934 761.