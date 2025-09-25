PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Alumnos y docentes de la Escuela Técnica de Nueva Palmira participaron en la edición 2025 de Transposul, celebrada en el sur de Brasil. El evento es considerado uno de los principales espacios regionales de intercambio sobre logística, transporte e innovación tecnológica.

La experiencia permitió a los estudiantes conocer de cerca las tendencias que están marcando el futuro del sector y relacionarse con profesionales y empresas del área. Desde la institución destacaron que esta instancia forma parte de la estrategia de acercar a los jóvenes a ámbitos donde se construye conocimiento y se generan oportunidades laborales.

La Dirección General de Educación Técnico-Profesional (UTU) subrayó que la participación reafirma el compromiso con una formación técnica de calidad y con la apertura de espacios que vinculan la educación con el desarrollo productivo y tecnológico de la región.

