Un siniestro de tránsito se registró sobre las 20.00 horas en el Puente Giratorio, donde colisionaron dos camionetas y un automóvil. Según informó la Policía, a Carmelo Portal, el conductor de una Volkswagen Saveiro perdió el control del vehículo al trabársele el pie, lo que provocó que en lugar de frenar, acelerara e intentara una maniobra evasiva para evitar el impacto.

A pesar del incidente, los ocupantes de los vehículos fueron asistidos por personal médico de Semco y recibieron el alta en el lugar. Ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad, de acuerdo con las fuentes consultadas.

La circulación por la zona fue parcialmente afectada mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos. Las autoridades investigan las circunstancias del siniestro para determinar posibles responsabilidades.

