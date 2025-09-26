El Municipio de Carmelo presentó tres solicitudes de reformulación de su Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a 2025, en el marco de la sesión de septiembre de la Comisión Sectorial de Descentralización (CSD). Estas propuestas fueron evaluadas junto a un total de 13 solicitudes presentadas por diferentes municipios, de acuerdo con el informe oficial divulgado por la comisión.

La reformulación de los POA permite a los gobiernos locales modificar aspectos técnicos, presupuestales o de planificación de los proyectos originalmente aprobados. Este mecanismo busca asegurar la correcta ejecución de las iniciativas, así como su adaptación a nuevas condiciones o requerimientos surgidos durante el proceso de gestión.

En Carmelo, en total, se reorientaron más de siete millones de pesos uruguayos.

El dinero inicialmente destinado al camión recolector será utilizado para aprobar la compra del siguiente equipamiento:

Un minicargador con accesorios , por un valor estimado de $2.800.000.

Un camión doble cabina con volcadora , presupuestado aproximado a $1.400.000.

Un tractor corta césped y una cortadora de césped a nafta con bolsa , junto con

Dos desmalezadoras , por un total de $250.000.

Además de la compra de maquinaria, se dispuso que el monto restante —alrededor de $2.150.000— sea destinado a obras de mejora en cuatro espacios públicos del municipio.