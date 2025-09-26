El director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, compareció este jueves ante el Congreso de Intendentes para defender el sistema de Permiso Único Nacional de Conducir por puntos, una política diseñada por su organismo pero cuya ejecución corresponde a los gobiernos departamentales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Durante el encuentro, representantes de varias intendencias —con énfasis en Maldonado, San José y Paysandú— expresaron fuertes críticas por la falta de consulta en la elaboración del plan. “No hay Unasev sin intendencias”, advirtió Juan Pígola, director de Movilidad de Maldonado, mientras que el presidente del Congreso, Nicolás Olivera, lamentó que los gobiernos locales fueran marginados del lanzamiento de un sistema que ellos deben aplicar.

Metediera, por su parte, recordó que el sistema fue acordado en 2023 con respaldo de los propios intendentes y propuso reuniones mensuales para coordinar la implementación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El nuevo sistema: puntos, sanciones y reincidencias

Según Unasev, los conductores iniciarán con 8 puntos y podrán alcanzar hasta 15 si mantienen buena conducta. Las infracciones más graves —como conducir bajo efectos de drogas o alcohol— implicarán la pérdida total de puntos y la suspensión del permiso por tres meses. Un programa obligatorio permitirá recuperar puntos.

Un informe presentado durante la reunión señala que el 77% de los conductores no tiene infracciones registradas, aunque se aclara que este dato podría reflejar falta de fiscalización, y no necesariamente un buen comportamiento vial.

Datos clave sobre el interior del país

En 2024 se emitieron 1,2 millones de multas , pero solo unas 131.000 quitarían puntos .

El 87% de los conductores no reincidió en infracciones durante el año.

1,4 millones de personas tienen más de un permiso activo, por distintas categorías o vehículos, un aspecto relevante en el interior, donde es común conducir maquinaria o transporte rural.