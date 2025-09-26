PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los concejales suplentes Agustín Grajales e Ivelice Careac presentaron un proyecto para la creación de una plaza en el barrio Los Altos, con el objetivo de dotar a la zona de un espacio público destinado a la recreación infantil. La iniciativa responde a una demanda vecinal y contempla la instalación de juegos, bancos, hamacas, luminarias y árboles.

Según el documento elevado a sesión, la propuesta tiene como finalidad generar un área que permita a los niños desarrollar actividades de ocio en un entorno abierto, con condiciones adecuadas para su seguridad y bienestar.

Desde el gobierno local se señaló que el proyecto contribuiría al desarrollo natural de los niños y al fortalecimiento del vínculo comunitario, al ofrecer un punto de encuentro para los vecinos del barrio.

El plan también incluye una dimensión ambiental. Se prevé la plantación de árboles con el doble propósito de aportar sombra y mejorar el entorno, acompañando la instalación de los juegos infantiles.

El Municipio sostiene que esta obra busca responder a las necesidades actuales de nuevos barrios que han surgido en la ciudad, con servicios que favorezcan la integración social y el uso del espacio público.