La madrugada de este viernes un hombre hurtó una ambulancia del Hospital de ASSE de Nueva Helvecia, en Colonia, y recorrió varias cuadras hasta que abandonó el vehículo para escapar a pie.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El episodio ocurrió sobre las 2.30, cuando el móvil estaba con las puertas abiertas en la zona de emergencias y a punto de ser utilizado para trasladar a una paciente hacia Colonia del Sacramento. En ese momento, alguien se subió y puso en marcha la unidad.

Testigos relataron que la ambulancia salió de manera repentina, golpeó contra el acceso destinado al ingreso de vehículos sanitarios y se dirigió hacia la calle. El vehículo fue hallado poco después a unas cuadras del hospital.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD