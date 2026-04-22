La Intendencia de Colonia informó que el próximo viernes 24 de abril sus oficinas permanecerán cerradas en todo el departamento, con motivo de la conmemoración del Día de los Municipios de América y del Día de los funcionarios de la Intendencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Debido al asueto dispuesto para esa jornada, no habrá atención al público en ninguna de las dependencias departamentales.

Como es habitual, ese mismo día la Intendencia de Colonia y ADEOM Colonia llevarán a cabo el tradicional almuerzo de camaradería, que se realizará a las 12.00 en el Club Atlético Juventud, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

A esa misma hora también se desarrollará la parte oratoria de la actividad y la entrega de medallas a los funcionarios que, a la fecha, cumplieron 30 años de trabajo en la comuna.