Cinco personas fueron detenidas en Rosario, departamento de Colonia, tras una serie de allanamientos realizados en el marco de la Operación Correcamino. El procedimiento fue encabezado por la Brigada Departamental Antidrogas (BDA), en coordinación con Fiscalía y con el apoyo de efectivos de las zonas Operacional I y II.

Los operativos se llevaron a cabo el miércoles 25 de septiembre en distintos puntos de la ciudad. Cuatro hombres y una mujer fueron aprehendidos como presuntos involucrados en actividades vinculadas al narcomenudeo.

Durante la actuación policial se incautaron:

132 gramos de pasta base

114 gramos de marihuana

Dosis de cocaína

$30.005 en efectivo

Una pistola calibre 22

21 cartuchos calibre 32

25 cartuchos calibre 22

Siete teléfonos celulares

Una garrafa de gas

Según informaron fuentes oficiales, los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Rosario, que continúa trabajando en la causa. Se prevé que en las próximas horas se definan las medidas judiciales correspondientes.

Las investigaciones previas y los registros simultáneos permitieron desarticular lo que sería una red local de distribución de sustancias ilícitas, según indicaron desde la Jefatura de Policía de Colonia.