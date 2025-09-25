El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, formó parte de un nuevo almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), junto al ministro de Turismo y los intendentes de Montevideo y Maldonado. Su intervención estuvo centrada en el futuro del turismo coloniense y en la importancia de planificar una estrategia descentralizada que involucre a todas las localidades.
“Colonia es una sola. Queremos que cada ciudad y cada pago chico esté representado. No hay ciudadanos de primera y de segunda. El turismo también tiene que reflejar esa unidad”, afirmó Rodríguez al inicio de su exposición.
Ejes estratégicos hacia 2026
Rodríguez enumeró los lineamientos que guiarán su gestión en el sector:
-
Capacitación: planes de formación en hospitalidad y atención, dirigidos a todos los niveles de contacto con el visitante, desde recepcionistas hasta taxistas.
-
Digitalización: acceso a información turística en varios idiomas y formatos, con actualización permanente.
-
Comercialización: impulso a receptivos turísticos capaces de armar circuitos y paquetes completos, que se presentarán en ferias internacionales como la FIT de Buenos Aires.
-
Descentralización: integración de todas las localidades en la oferta, con productos que complementen la capital departamental.
-
Conectividad e infraestructura: fortalecimiento de puertos deportivos, nuevas rutas fluviales, reactivación de aeropuertos y mejoras en caminería rural.
Turismo como motor económico
El jefe comunal destacó que el turismo es “uno de los principales motores de la economía departamental y generador de empleo”, gracias a una gobernanza basada en la cooperación público-privada. Recordó la existencia de la Oficina de Inversiones y la Dirección de Turismo departamental, que buscan atraer empresas y generar puestos de trabajo.
“Que le vaya bien al privado está muy bien, pero que dé trabajo constantemente a nuestra gente es fundamental”, subrayó.
Datos del observatorio turístico
Rodríguez compartió cifras que respaldan la relevancia del sector en Colonia:
-
Más de 1,3 millones de visitantes al año.
-
2,2 millones de pasajeros en tránsito por el puerto de Colonia del Sacramento.
-
Estadía promedio de 2,78 días para visitantes nacionales y 3,45 días para extranjeros.
-
Gasto medio de 120 dólares diarios.
-
4.500 camas registradas, de las cuales 3.000 están en Colonia del Sacramento y 1.500 distribuidas en el resto del departamento.
Patrimonio, cultura y eventos
El intendente anunció los festejos protocolares por los 30 años del Barrio Histórico como Patrimonio Mundial UNESCO, que se realizarán el 5 y 6 de diciembre. A su vez, repasó otros atractivos patrimoniales del oeste y el este coloniense, desde la Calera de las Huérfanas hasta el Molino Quemado, y resaltó la riqueza cultural e histórica del territorio.
En materia deportiva y cultural, adelantó la inauguración en 2026 del frontón de paleta del complejo Mihanovich, restaurado como espacio polideportivo y cultural, donde se prevé un torneo internacional de pelota vasca.
Rodríguez también destacó las más de 60 fiestas y festivales que se celebran cada año en localidades y parajes rurales, como la Fiesta de la Cerveza en Nueva Helvecia, la del Chocolate, la de la Uva en Carmelo o la del Queso, entre otras.
Conectividad y nuevas puertas de ingreso
El intendente remarcó los proyectos que buscan mejorar la accesibilidad al departamento:
-
Arribo de un barco eléctrico con capacidad para 2.000 pasajeros por viaje.
-
Nueva ruta fluvial Carmelo–Tigre, que abriría un ingreso clave por el oeste.
-
Aeropuerto de Carmelo, con seis o siete vuelos privados diarios.
-
Reactivación del aeropuerto de Colonia, como oportunidad de conexión internacional.
Diversificación productiva y ruralidad
Rodríguez hizo énfasis en la integración del turismo con la producción local, a través de la ruta del vino y del queso, que involucra a bodegas y queserías artesanales. Señaló que estas actividades generan mano de obra en el campo y en servicios asociados como posadas y restaurantes.
“El turismo y el trabajo deben venir de la mano. Lo que se genera en cada emprendimiento termina multiplicándose en la economía local”, expresó.
Gobernanza público-privada
El intendente insistió en que el turismo coloniense se construye con la asociación entre instituciones públicas, empresas privadas y la comunidad. Destacó la coordinación con la Asociación Turística del Departamento y el trabajo con los tres niveles de gobierno.
“El turismo es presente y futuro”
Rodríguez cerró su intervención señalando que el turismo en Colonia “es presente y es futuro, es patrimonio, naturaleza, gastronomía, eventos, inversión y empleo”. Y concluyó:
“Colonia ya es un destino consolidado, pero creemos que su potencial es mucho mayor. Ese es el camino que estamos transitando, con planificación, visión y la convicción de que el turismo seguirá siendo motor de desarrollo para el departamento y para el país”.
Comentarios