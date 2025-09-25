PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, formó parte de un nuevo almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), junto al ministro de Turismo y los intendentes de Montevideo y Maldonado. Su intervención estuvo centrada en el futuro del turismo coloniense y en la importancia de planificar una estrategia descentralizada que involucre a todas las localidades.

“Colonia es una sola. Queremos que cada ciudad y cada pago chico esté representado. No hay ciudadanos de primera y de segunda. El turismo también tiene que reflejar esa unidad”, afirmó Rodríguez al inicio de su exposición.

Ejes estratégicos hacia 2026

Rodríguez enumeró los lineamientos que guiarán su gestión en el sector:

Capacitación : planes de formación en hospitalidad y atención, dirigidos a todos los niveles de contacto con el visitante, desde recepcionistas hasta taxistas.

Digitalización : acceso a información turística en varios idiomas y formatos, con actualización permanente.

Comercialización : impulso a receptivos turísticos capaces de armar circuitos y paquetes completos, que se presentarán en ferias internacionales como la FIT de Buenos Aires.

Descentralización : integración de todas las localidades en la oferta, con productos que complementen la capital departamental.

Conectividad e infraestructura: fortalecimiento de puertos deportivos, nuevas rutas fluviales, reactivación de aeropuertos y mejoras en caminería rural.

Turismo como motor económico

El jefe comunal destacó que el turismo es “uno de los principales motores de la economía departamental y generador de empleo”, gracias a una gobernanza basada en la cooperación público-privada. Recordó la existencia de la Oficina de Inversiones y la Dirección de Turismo departamental, que buscan atraer empresas y generar puestos de trabajo.

“Que le vaya bien al privado está muy bien, pero que dé trabajo constantemente a nuestra gente es fundamental”, subrayó.

Datos del observatorio turístico

Rodríguez compartió cifras que respaldan la relevancia del sector en Colonia:



Más de 1,3 millones de visitantes al año .

2,2 millones de pasajeros en tránsito por el puerto de Colonia del Sacramento.

Estadía promedio de 2,78 días para visitantes nacionales y 3,45 días para extranjeros.

Gasto medio de 120 dólares diarios .

4.500 camas registradas, de las cuales 3.000 están en Colonia del Sacramento y 1.500 distribuidas en el resto del departamento.

Patrimonio, cultura y eventos

El intendente anunció los festejos protocolares por los 30 años del Barrio Histórico como Patrimonio Mundial UNESCO, que se realizarán el 5 y 6 de diciembre. A su vez, repasó otros atractivos patrimoniales del oeste y el este coloniense, desde la Calera de las Huérfanas hasta el Molino Quemado, y resaltó la riqueza cultural e histórica del territorio.

En materia deportiva y cultural, adelantó la inauguración en 2026 del frontón de paleta del complejo Mihanovich, restaurado como espacio polideportivo y cultural, donde se prevé un torneo internacional de pelota vasca.

Rodríguez también destacó las más de 60 fiestas y festivales que se celebran cada año en localidades y parajes rurales, como la Fiesta de la Cerveza en Nueva Helvecia, la del Chocolate, la de la Uva en Carmelo o la del Queso, entre otras.

Conectividad y nuevas puertas de ingreso

El intendente remarcó los proyectos que buscan mejorar la accesibilidad al departamento:

Arribo de un barco eléctrico con capacidad para 2.000 pasajeros por viaje.

Nueva ruta fluvial Carmelo–Tigre , que abriría un ingreso clave por el oeste.

Aeropuerto de Carmelo , con seis o siete vuelos privados diarios.

Reactivación del aeropuerto de Colonia, como oportunidad de conexión internacional.

Diversificación productiva y ruralidad

Rodríguez hizo énfasis en la integración del turismo con la producción local, a través de la ruta del vino y del queso, que involucra a bodegas y queserías artesanales. Señaló que estas actividades generan mano de obra en el campo y en servicios asociados como posadas y restaurantes.

“El turismo y el trabajo deben venir de la mano. Lo que se genera en cada emprendimiento termina multiplicándose en la economía local”, expresó.

Gobernanza público-privada

El intendente insistió en que el turismo coloniense se construye con la asociación entre instituciones públicas, empresas privadas y la comunidad. Destacó la coordinación con la Asociación Turística del Departamento y el trabajo con los tres niveles de gobierno.

“El turismo es presente y futuro”

Rodríguez cerró su intervención señalando que el turismo en Colonia “es presente y es futuro, es patrimonio, naturaleza, gastronomía, eventos, inversión y empleo”. Y concluyó: