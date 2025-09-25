Rodrigo Tapari se presentará en el Teatro Uamá el domingo 5 de octubre a las 21 horas, en el marco de su gira «El amor que tú me das», según anunciaron los organizadores del evento.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Tickantel y pueden adquirirse también en locales de Abitab y Redpagos. El espectáculo cuenta con el apoyo del Municipio de Carmelo, el Teatro Uamá y la Asociación de Fomento y Turismo de la ciudad. El financiamiento está habilitado para tarjetas OCA, Visa y Mastercard.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tapari, conocido por su trayectoria como vocalista del grupo Ráfaga y por su carrera solista en el género tropical, incluye a Carmelo entre las ciudades elegidas para esta gira, que recorre distintos puntos del país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El evento está organizado por LuRam Producciones y FC Espectáculos. La Dirección de Cultura del Departamento de Colonia figura entre los actores institucionales que respaldan la actividad.

Para más información sobre disponibilidad de localidades o condiciones de acceso, se recomienda consultar directamente la web oficial de Tickantel (www.tickantel.com.uy) o dirigirse a los puntos de venta autorizados.