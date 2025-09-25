La Dirección Nacional de Vialidad se prepara para comenzar la construcción de una ciclovía que unirá el trayecto de la antigua curva de Mortalena con las inmediaciones del Puente Giratorio. Así lo informaron autoridades del Municipio de Carmelo, en la sesión de ayer miércoles.

El proyecto busca mejorar la infraestructura vial destinada al tránsito en bicicleta en una zona con flujo constante de vehículos y personas. La obra será ejecutada por el organismo nacional, en coordinación con el gobierno local.

Según se indicó desde el municipio, los trabajos comenzarán en las próximas semanas. La planificación prevé un trazado continuo que conecte ambos extremos, integrando la ciclovía a la red vial existente.

El tramo incluye sectores urbanos y suburbanos, por lo que se anticipan adecuaciones en la señalización y en la calzada, de acuerdo con los requerimientos técnicos establecidos para este tipo de infraestructura.